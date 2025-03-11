Corriere Fiorentino: "Fiorentina sulle montagne russe, dalle 8 vittorie di fila alle sconfitte"

Fiorentina sulle montagne russe in questa stagione

Dal record di Luis Carniglia eguagliato in autunno al ritmo da zona retrocessione degli ultimi mesi, dal lato celestiale a quello grigio della storia. Una vera e propria montagna russa che ha visto la squadra di Palladino toccare il cielo con un dito e poi precipitare in una caduta per il momento incontrollata. Fin dall’inizio del campionato, aperto con 0 vittorie e 3 punti nelle prime 4 giornate, il tragitto viola è stato ondivago, eppure dopo la vittoria con la Lazio e il pareggio con l’Empoli la Fiorentina aveva aperto e aggiornato il proprio libro dei record: grazie ai 4 successi di campionato e i 2 di Conference i viola hanno concluso il mese di ottobre vincendo tutte le partite giocate. Dalla gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano il mondo si è però ribaltato e i record positivi sono svaniti, strizzando l’occhio a quelli negativi: nelle successive 14 giocate in campionato la Fiorentina ha raccolto appena 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.