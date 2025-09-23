Corriere Fiorentino: "Fiorentina, crollo di precisione. Contro il Como i numeri più bassi stagionali"

Un Fiorentina sotto la media

La Fiorentina di Stefano Pioli è la 12° squadra del campionato per precisione dei passaggi, dato fissati al 79,5% al netto delle prime quattro giornate di campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che ha analizzato i dati della viola in termini di palle perse e precisione dei passaggi.

La Fiorentina non eccelle neanche per accuratezza in nessuna distanza: la squadra è 14° per passaggi sotto i 15 metri (87%), 15° per passaggi sotto i 27 metri (85%) e 14° per passaggi sopra i 27 metri (51,8%).

Fiorentina-Como, un calo di precisione

Nella sfida contro il Como, alcuni dati restituiscono un quadro piuttosto chiaro della prestazione della squadra. La Fiorentina ha registrato soltanto il 63,5% di precisione nei passaggi nella metà campo avversaria, a fronte del 78% degli avversari, e appena il 54,5% nella trequarti avversaria, contro il 75% fatto segnare dal Como.

Le percentuali registrate domenica sono il minimo stagionale per la Fiorentina in Serie A. Analizzando i precedenti, la squadra di Pioli aveva mostrato una maggiore precisione nei passaggi nella metà campo avversaria: 72,2% contro il Napoli, 75,9% contro il Torino e 69% all'esordio col Cagliari. Anche restringendo il campo alla trequarti, la Fiorentina aveva registrato il 61,6% contro la squadra di Conte, il 65,7% contro i granata e il 55,4% alla prima stagionale.