L'analisi Corriere fiorentino: "Ferrari parla di prezzi più bassi nei settori ospiti, ma a Firenze costavano 40 euro"

Prezzi più bassi per tutti i settori ospiti», il monito del dg viola Ferrari non sembra applicato a Firenze: contro la Juventus il «formaggino» costava 40 euro



È sempre stato considerato lo sport del popolo, ma il calcio moderno ha abbandonato da tempo le sue origini tanto che non solo praticarlo, ma pure seguirlo, è ormai diventato sempre più costoso. Così dopo i rincari sugli abbonamenti alle pay-tv, ora anche le trasferte sono diventate un lusso, persino in quei settori che in termini di prezzi dovrebbero mantenere l’accezione «popolare». Lo hanno fatto presente le tifoserie, non ultima quella viola che da tempo ha deciso di boicottare determinate trasferte arrivando infine a sfilare sotto il palazzo della Lega Serie A come forma di protesta, ma adesso cominciano anche le società a farsi sentire. Era stato il Milan, qualche settimana fa, a sollevare la questione con un comunicato relativo alla trasferta di Udine per la quale un biglietto nel settore ospiti costava 65 euro, adesso anche la Fiorentina ha fatto altrettanto con il suo direttore generale Alessandro Ferrari. «Seguire la squadra in trasferta è sempre più difficile — ha detto il dg a La Nazione — per via di prezzi alti e difficoltà nell’accesso all’acquisto. Bisognerà iniziare a pensare a questo, perché in Europa esistono prezzi bloccati per i settori riservati alle tifoserie ospiti».

Un riferimento in linea con le valutazioni del tifo organizzato viola, che ormai da qualche stagione ha deciso di non seguire la squadra né a Roma contro la Lazio né a Torino contro la Juventus, mentre in tempi più recenti nemmeno per la sfida contro l’Inter (dove il settore ospiti costava 35 euro) si è vista a San Siro. Una posizione legittima, che riguarda tutte le tifoserie italiane, ma che chiama in causa la stessa Fiorentina, a sua volta finita nel mirino del tifo juventino per l’ultima gara al Franchi per la quale non sono piaciute né le modalità d’acquisto dei biglietti nè il prezzo da 40 euro.

In effetti, anche per la ristrutturazione del Franchi e la disponibilità del cosiddetto «formaggino» ridotta a soli 300 posti, i prezzi al Campo di Marte sono cresciuti, sia per gli abbonati che per i tifosi ospiti. In particolare i nuovi abbonati viola si sono ritrovati una tariffa minima da 365 euro che pone la Fiorentina dietro solo a Juventus, Como e Venezia, ma più in generale dal 2019 i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono aumentati mediamente tra il 25% e il 55%, con rincari che hanno riguardato i settori popolari per le singole partite.

D’altronde in tempi in cui gli incassi dalla biglietteria hanno sempre meno impatto sui bilanci le sfide di cartello diventano il pretesto per ritoccare il prezzario dei tagliandi, pure sul settore dedicato ai tifosi in trasferta, anche perché non esiste una legislazione in merito. In Europa tutti i top campionati hanno previsto un tetto al prezzo massimo per i settori ospiti, dalla più economica Francia dove non si può andare oltre i 10 euro più Iva fino ai 30 euro della Spagna, le 30 sterline della ricca Premier League e l’obbligo in Germania che i biglietti debbano avere lo stesso prezzo per posti della medesima categoria. Insomma, il punto di partenza del club viola è condivisibile e indirizzato a consentire alla propria tifoseria di seguire la squadra ovunque e comunque (come avverrà a Monza dove il biglietto costa 20 euro) ma oltre a riguardare un panorama italiano, dove ognuno è libero di imporre i prezzi che vuole, serviranno riflessioni anche sul proprio operato, per dare il buon esempio con i fatti e non solo a parole.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino