Corriere Fiorentino: "Esonero Grosso? Decisivo il faccia a faccia di ieri con Paratici. Discussione animata"

È emersa la volontà del tecnico di fare un passo indietro

Un fulmine a ciel sereno. Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina. Decisiva la terza sconfitta di fila patita in questo avvio choc di campionato e un faccia a faccia col ds viola Fabio Paratici avvenuto ieri sera intorno alle 23. Nella discussione (animata) tra i due infatti è emersa la volontà del tecnico di fare un passo indietro e di dire addio al progetto viola nato appena quest’estate a suon di milioni investiti sul mercato. Fino a ieri pomeriggio il club aveva ripetuto che la posizione di Grosso non doveva considerarsi a rischio, anche se la società non aveva nascosto il fastidio per i risultati negativi e per il gioco (a dir poco farraginoso) della squadra. Un peso di certo l’hanno avuto anche i cori della curva Fiesole, che dopo l'1-2 contro il Torino di sabato scorso ha urlato a gran voce «Fabio Grosso salta la panchina».

Un refrain già sentito ai tempi di Palladino e soprattutto di Pioli, pure lui esonerato nel novembre scorso dopo un avvio terribile di campionato, nel quale i viola si sono ritrovati incredibilmente all’ultimo posto in classifica. Al Viola Park c’è Aurelio Andreazzoli, tecnico navigato e ingaggiato per far crescere la Primavera che in caso di lungaggini sul mercato potrebbe tornare utile almeno per la delicata trasferta di Venezia, ma è chiaro che Paratici dovrà sondare anche altre piste. Lo riporta il Corriere Fiorentino.