Corriere Fiorentino, è una Fiorentina inesperta: servono leader per la prossima stagione

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla del rischio che la Fiorentina della prossima stagione sia una squadra senza leader. Hanno già salutato Borja Valero, Caceres e Ribery, ma potrebbero non essere gli unici. Da sciogliere il nodo German Pezzella: al momento è un giocatore della Fiorentina, ma nelle prossime settimane potrebbe andare altrove anche se prima di decidere chiederà un colloquio con il nuovo allenatore per capire i suoi piani. Guardando la rosa attuale della Fiorentina, sono in pochi, anzi pochissimi, i giocatori che possono vantare presenze nelle competizioni europee. La classifica degli “esperti” è guidata da Jose Maria Callejon: 42 presenze in Champions e 32 in Europa League. Ci sono poi Kokorin (28 presenze in Europa League più 2 in Champions), Biraghi (6 in Champions e 4 in Europa League), Bonaventura (8 gare in Europa League) e Lirola, che conta 6 apparizioni in Europa League con il Sassuolo. Per il resto poco, o nulla.

