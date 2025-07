Corriere Fiorentino: “Dzeko? Primo segnale che la Fiorentina vuole fare sul serio. Vuole stupire ancora”

Un altro asso, per alzare l’asticella della Fiorentina. Edin Dzeko è stato il primo colpo della nuova stagione, ma anche il primo segnale che il club viola stavolta vuole fare sul serio. Una garanzia insomma, questo rappresenta per la piazza (ma anche per i compagni) il bomber bosniaco che a marzo taglierà il traguardo dei 40 anni, ma che ha trasmesso da subito la voglia di stupire ancora.

Nonostante la concorrenza del Bologna che avrebbe potuto garantire un palcoscenico europeo più blasonato (l’Europa League invece della Conference), il bosniaco ha scelto Firenze. Dopo aver vestito le maglie di Manchester City, Roma, Inter e Fenerbahçe, ora è il turno di indossare quella viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.