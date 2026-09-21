Corriere fiorentino critico sui voti: "Ndour 5, fantasma, non incide. Atta 5, non si comprende perché venga schierato"
David Guetta ancora molto duro nei suoi voti alla partita. Buone, secondo lui, le prove di De Gea e Dragusin, ma stronca Viery, Pedro, Pellegrino, Beto.
7,5 De Gea Decisivo Tre grandi parate, di tecnica e intuito che sbarrano la porta al Napoli. Sbaglia un rilancio, ma è poca cosa.
6,5 Jimenez Arrembante Grande grinta, anche in fase di contenimento. Fortunato sul gol, ma conferma di meritare la fiducia.
7,5 Dragusin Impeccabile Giornata da ricordare perché si è capito il motivo dell’insistenza di Paratici nel farlo arrivare a Firenze. Non sbaglia niente, spaventa Hojlund e chiude alla perfezione dopo un erroraccio di Viery.
6 Ranieri Concentrato Finisce con i crampi e non è una novità, ma prima è sempre molto attento nelle diagonali e in copertura.
s.v. Pongracic (dal 42’ s.t.)
5 Viery Saltato Costretto a sinistra, soffre tantissimo Politano, su cui non accorcia per paura di essere saltato. La domanda però è lecita: quali sarebbero le sue prestazioni se fosse schierato in mezzo?
6,5 Valdepenas (dal 1’ s.t.) Confortante Non si fa superare da Politano, prendendogli il tempo e sfiora la rete con un gran tiro.
5 Ndour Fantasma Niente, non incide e continua a non prendersi responsabilità. Certo, sbaglia poco, ma solo perché poco costruisce. Qualche pallone intercettato e nulla più: non ci si può accontentare.
7 Fagioli Tonico Ottima partita, con tre conclusioni in porta, di cui una sulla traversa. Gioca alla pari con Lobotka e già questa è una certificazione di raggiunta maturità. Giusto richiamarlo in Nazionale.
5 Atta Sveglia Una traversa su rimbalzo fortunoso e poi nient’altro. Difficile da capire: non sta bene fisicamente? Non si comprende perché venga schierato. Non ha problemi? E allora è arrivato il momento di dimostrare che vale tutto quello che si è detto su di lui.
5 Pedro Gonçalves (dal 20’ s.t.) Sprecone Due palloni molto invitanti buttati via malamente.
6 Mastantuono Volitivo Meriterebbe qualcosa in più, ma dimentica Gilmour sul vantaggio partenopeo e concede troppo spazio ad Olivera, che prende un palo ed è spesso pericoloso. Inizio molto ispirato, poi qualche pausa.
5 Pellegrino Soffocato Giornata durissima perché sommerso da Rhamani e Marin.
5 Beto (dal 20 ° s.t.) In ritardo Manca in brillantezza.
5,5 Njie Testardo È quel tipo di giocatore da cui ti aspetti qualcosa, ma quando la giornata è storta diventa tutto molto difficile. Mezzo voto in più per la galoppata che lo porta a servire Valdepenas per gran parata di Milinkovic Savic.
6 Gnonto (dal 29’ s.t.) Frullino Sarà utile in futuro.
6,5 Vanoli Solido Giocare alla pari col Napoli è già confortante, il punto fa classifica e la squadra dimostra di avere un’anima.