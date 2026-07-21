Corriere fiorentino: "Contatto solo esplorativo del Como. La telefonata indica comunque gradimento"

Su Kean non c'è alcuna trattativa ufficiale da parte del Como, solo un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione.

Il tempo degli acquisti non è finito, anche perché la partenza per l’Inghilterra — dove la Fiorentina da venerdì sosterrà la seconda fase della preparazione estiva — è già dietro l’angolo. Nei prossimi giorni l’obiettivo del ds Paratici resterà ancora puntato sul mercato in entrata con l’intento di consegnare il prima possibile uno o più esterni di ruolo a Grosso per il suo 4-3-3. Solo dalla fine del mese, e fino ad agosto inoltrato, si penserà più assiduamente alle cessioni, almeno quelle sulla carta più remunerative, come potrebbe rivelarsi Gudmundsson o come potrebbe avvenire con Fagioli o Kean.

Sulla punta a proposito è di ieri un primo contatto esplorativo da parte del Como che ha preso informazioni con l’entourage, ma trattasi soltanto di un anticipo di un (eventuale) affare tutto ancora da intavolare visto che di richieste alla Fiorentina non ne sono arrivate. Certo, la prospettiva della Champions potrebbe attrarre Kean, ma ogni discorso è ancora prematuro (servirebbero almeno 40 milioni) anche se la telefonata comasca indica un gradimento che merita attenzione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino