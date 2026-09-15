Corriere fiorentino conferma: "Sugli esterni spazio a Gonçalves. Oulai con Fagioli a centrocampo"

La probabile della Fiorentina tiene di conto della sfida del Franchi col Napoli di Allegri. Turnover, ma non così massiccio.

Avanti una partita per volta quindi, anche se inevitabilmente il pensiero al prossimo impegno (domenica alle 12.30 col Napoli) peserà sulle scelte. Tradotto: turnover.

L’idea infatti è presentare una Fiorentina profondamente diversa da quella che ha battuto il Venezia. In tutti i reparti. In porta per esempio non ci sarebbe da sorprendersi se giocasse Christensen, mentre è facile immaginare la presenza di Joao Mario, Valdepenas e Pongracic al posto di Jimenez, Viery e Dragusin. E poi il centrocampo, con Fagioli probabilmente confermato in cabina di regia ma affiancato stavolta da Oulai e Brescianini.

E se Beto e Pellegrino restano in perenne ballottaggio, sugli esterni dovrebbero trovare spazio e (soprattutto) Gonçalves. Arrivato all’ultimo e in ritardo di condizione, il portoghese avrà quindi l’occasione per mettere benzina nelle gambe anche se, l’obiettivo, è averlo al top dopo la lunga sosta post Napoli. Interpreti diversi, ma con la speranza di dare continuità a prestazione e risultato visti qualche giorno fa.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino