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Corriere fiorentino conferma: "Sugli esterni spazio a Gonçalves. Oulai con Fagioli a centrocampo"

La probabile della Fiorentina tiene di conto della sfida del Franchi col Napoli di Allegri. Turnover, ma non così massiccio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 11:00
Corriere fiorentino conferma: "Sugli esterni spazio a Gonçalves. Oulai con Fagioli a centrocampo" -
Rassegna Stampa
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Avanti una partita per volta quindi, anche se inevitabilmente il pensiero al prossimo impegno (domenica alle 12.30 col Napoli) peserà sulle scelte. Tradotto: turnover.

L’idea infatti è presentare una Fiorentina profondamente diversa da quella che ha battuto il Venezia. In tutti i reparti. In porta per esempio non ci sarebbe da sorprendersi se giocasse Christensen, mentre è facile immaginare la presenza di Joao Mario, Valdepenas e Pongracic al posto di Jimenez, Viery e Dragusin. E poi il centrocampo, con Fagioli probabilmente confermato in cabina di regia ma affiancato stavolta da Oulai e Brescianini.

E se Beto e Pellegrino restano in perenne ballottaggio, sugli esterni dovrebbero trovare spazio e (soprattutto) Gonçalves. Arrivato all’ultimo e in ritardo di condizione, il portoghese avrà quindi l’occasione per mettere benzina nelle gambe anche se, l’obiettivo, è averlo al top dopo la lunga sosta post Napoli. Interpreti diversi, ma con la speranza di dare continuità a prestazione e risultato visti qualche giorno fa.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino

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