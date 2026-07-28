Corriere fiorentino: "Comuzzo virtualmente è del Torino. Un anno fa il Napoli offrì 35 milioni per il centrale"

Se sarà un arrivederci o un addio si capirà l'anno prossimo. Intanto il calciatore andrà a Torino, prestito oneroso da 1 milione e diritto di riscatto a 19 milioni.

Storia di una separazione annunciata, nonostante tutto. Se sarà un arrivederci o un addio lo dirà solo l’estate del 2027, ma intanto Pietro Comuzzo è in pratica un nuovo giocatore del Torino. L’accordo con il club granata si basa su un prestito oneroso fissato a un milione e un diritto di riscatto a 19 milioni (visite mediche forse domani).

Il legame tra Comuzzo e la Fiorentina si interrompe così: difficile a dirsi se sorprendentemente o meno, visti i vari saliscendi che hanno caratterizzato la sua permanenza in viola. Il centrale friulano classe 2005 è arrivato a Firenze nel 2018: erano ancora i tempi dei Della Valle e di Corvino, i tempi di un’altra Fiorentina. Comuzzo ha poi collezionato 91 presenze da professionista, in un percorso iniziato ad appena 18 anni sotto la guida di Italiano nella stagione 2023-24 e suggellato dal boom con Palladino — con il giocatore titolare in 18 delle prime 20 partite del campionato seguente — e dalla convocazione per gli impegni di Nations League sotto il ct Spalletti con Belgio e Francia. Poi però è sopraggiunta l’altra faccia della medaglia, con le diverse idee tattiche proposte dai tanti allenatori passati per la panchina viola e dal mercato, con la corte prima del Napoli, e un’offerta da 35 milioni rifiutata dalla Fiorentina, e poi dell’Al Hilal, il cui forcing fu bloccato dallo stesso Comuzzo. Alcuni problemi di salute e gli altalenanti risultati di squadra hanno fatto il resto, fino al perdere importati posizioni nelle gerarchie dopo prestazioni non proprio esaltanti.

«È un giocatore importante per la Fiorentina e per il calcio italiano. Dobbiamo avere cura di lui, il che significa fargli fare il miglior percorso possibile», aveva detto in conferenza Paratici oltre un mese fa. Comuzzo a Torino è pronto a ritrovare la linea a 3 e magari anche un altro viola, con il club granata sempre in pressing su Fortini, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2027. Sul fronte uscite sempre vive le piste inerenti Dodò e Kean: per il primo c’è il Napoli, che potrà affondare dopo aver ultimato alcune uscite, per il secondo (sondato anche dal Lipsia) occhio al Como, in un’operazione che potrebbe tornare di moda più avanti.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino