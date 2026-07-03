Corriere fiorentino: "Comuzzo si allontana da Firenze: l'ipotesi è un prestito secco per rilanciarsi"
Molte le posizioni aperte nel mercato viola. Le cessioni saranno tante, ma per alcuni, come Comuzzo, potrebbe essere solo una stagione di transizione.
Di certo l’abbondanza maggiore è a centrocampo, dove molte posizioni sono destinate a cambiare come nel caso di Mandragora seguito dal Besiktas, o di Richardson e Sohm con quest’ultimo che può diventare pedina di scambio con il Sassuolo per Thorstvedt. E se per il norvegese servirà attendere la fine del Mondiale, in mezzo al campo Grosso dovrà dire la sua anche su Brescianini, Fabbian e Fazzini, mentre il rischio che qualche club inglese possa pensare a Fagioli rimanda ulteriori valutazioni alle prossime settimane.
Una situazione identica a quella che attende chi sulla carta è già fuori dal progetto di Grosso, da Nzola a Bianco fino a Barak, chi è considerato cedibile come Dodò, Fortini o ancora Gosens, e pure chi potrebbe vivere una stagione di transizione come Comuzzo. L’idea sul difensore è quella di un prestito (oneroso ma senza diritti o obblighi di riscatto) che gli consenta di ritrovare sicurezze dopo un’annata complicata, ma anche nel suo caso dovrà essere Grosso il primo ad armarsi di pazienza.
Perché a dispetto del via ufficiale alla nuova stagione ormai dietro l’angolo la costruzione della nuova Fiorentina è appena cominciata.
Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino