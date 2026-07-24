Labaro Viola

Corriere Fiorentino: "Chelsea su Alajbegovic ma i suoi agenti spingono per l'Italia, Fiorentina vigile"

Agenti sicuri che un passaggio in Serie A possa farlo crescere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2026 09:25
Corriere Fiorentino: "Chelsea su Alajbegovic ma i suoi agenti spingono per l'Italia, Fiorentina vigile" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Su Alajbegovic per esempio si sarebbe mosso anche il Chelsea, mentre per Soulè le richieste della Roma (vicine ai 40 milioni) restano alte. Forse troppo. A a favore dei viola, nelle corsa al bosniaco del Bayer Leverkusen, giocano però gli agenti. Convinti (ne parlò Miralem Pjanic) che un passaggio in serie A sarebbe ideale per il suo percorso di crescita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok