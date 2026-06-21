Corriere fiorentino: "Beltran vicino alla cessione. Tanti rimpiante e soprattutto un incognita tattica"

Lucas Beltran è vicino al ritorno al River Plate. 16 gol in 98 presenze per lui, l'unica serata magica fu la semifinale col Brugge.

Dopo aver trascorso l’ultimo anno in prestito al Valencia, segnando 3 gol, Lucas Beltran e la Fiorentina sono pronti a darsi l’addio definitivo. Con una trattativa già molto ben avviata, nella quale manca solo il via libera del calciatore, il club viola e il River Plate dal quale fu acquistato tre anni fa, hanno trovato una base d’intesa per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Nel dettaglio i Millionarios verseranno nelle casse viola 500 mila euro subito, e altri 6,7 milioni per il riscatto a titolo definitivo (obbligatorio).

Un’operazione che anticipa il lavoro di sfoltimento della rosa che attende Paratici, ma anche la parole fine a un affare, quello tra Beltran e la Fiorentina, che assume i contorni del flop per i viola, sia in termini economici che sportivi. Su di lui club e tifosi nutrivano ben altre aspettative, fin dai giorni del suo arrivo, visto l’investimento da 12 milioni di base fissa più altrettanti di bonus. Era l’ultima estate di Italiano sulla panchina viola quando l’allora dg Barone intervenne personalmente per fermare la Roma che si era messi sulle tracce dell’argentino, e alla fine al Viola Park arrivò questo attaccante atipico, soprannominato «Vichingo» per il colore chiaro dei capelli.

Da allora la sua avventura con la maglia della Fiorentina è stata contraddistinta soprattutto da rimpianti, visto che i 16 gol in 98 presenze complessive raccontano tante difficoltà, anche tattiche. «Mi ricorda Baiano» disse di lui Italiano, che in quell’ultima stagione lo ringraziò soprattutto per il rigore segnato a Brugge, in semifinale di Conference League, in una delle poche prestazioni esaltanti di Beltran.

D’altronde anche l’anno dopo, con Palladino, i 2 gol segnati nella celebre serie da 8 vittorie alimentarono più che altro illusioni, visto che alla fine il bilancio finale sarebbe stato di 6 gol in 45 presenze tra campionato e coppe. Già l’anno scorso l’attaccante aveva rifiutato il Flamengo che offriva circa 15 milioni, ma stavolta probabilmente accetterà di tornare a casa.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino