Corriere Fiorentino bacchetta Grosso: "Non è mai riuscito ad essere un leader di una Fiorentina immatura"

La Fiorentina ricomincia da capo ancora una volta

Il terremoto è stato fortissimo. Nessuno all’interno del Viola Park poteva immaginarsi un avvio così tremendo di stagione della Fiorentina. L’estate anzi aveva visto i viola protagonisti: l’acquisto a sorpresa del talento Atta, quello di Oulai, seguito da quelli di Mastantuono, Dragusin, Valdepenas e qualche altro. Fine agosto però ha creato i primi attriti: «Kean? Avessi potuto l’avrei messo», aveva detto lo stesso Grosso dopo la sconfitta nel giorno della festa per il centenario contro il Frosinone.

L’allenatore probabilmente si sarebbe aspettato di poter risolvere il caso legato al centravanti in tempi più celeri, così come si sarebbe aspettato di poter avere esterni d’attacco a disposizione molto prima. Le sue responsabilità in ogni caso restano evidenti: la squadra non ha gioco nè identità, corre meno degli altri (o almeno lo fa male), dipende dalle giocate dei singoli, prende gol con troppa facilità (in tre partite ha sempre cambiato la coppia centrale) e si scioglie come neve al sole alle prime difficoltà. «Serve tempo, una squadra non si costruisce in un giorno», ha sempre dichiarato lui, con toni poco convincenti.

Grosso infatti non è riuscito mai a essere leader di una squadra giovanissima, piena di talento ma ancora immatura. Mentre il Franchi già fischiava nel primo tempo Dazn gli ha «rubato» una frase che dice molto: «Ragazzi un piccolo consiglio...». Anche per questo il tempo è già scaduto: la sua mini avventura si chiude con il triste record delle tre sconfitte su tre in avvio di torneo, un ruolino di marcia che i viola avevano avuto solo nel lontanissimo 1935. Sembrava potesse resistere almeno fino alla sosta. Venezia per ripartire, Pisa per tenere vivo il sogno Coppa Italia e poi il Napoli al Franchi: un trittico per iniziare a correre dopo un avvio terrificante. Poi la bomba esplosiva di ieri notte. La Fiorentina ricomincia da capo. Ancora una volta. E ancora una volta ancora all’ultima posizione. Sembra una maledizione, invece è soltanto la triste realtà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.