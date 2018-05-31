Corriere Fiorentino, aumento dell'ingaggio per il neo capitano Pezzella e contratto prolungato. Le cifre...
Come riportato stamane nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino la Fiorentina che aveva promesso il riscatto di Pezzella entro il 15 di Giugno versando i 9 milioni nelle casse del Betis Sivigli...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 09:12
Come riportato stamane nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino la Fiorentina che aveva promesso il riscatto di Pezzella entro il 15 di Giugno versando i 9 milioni nelle casse del Betis Siviglia adesso, rinnoverà il contratto al neo capitano viola: dai 600.000 € annui si passerà al milione più bonus con il contratto prolungato fino al 2022. Si riparte dal capitano argentino, si riparte dal baluardo difensivo, si riparte da German Pezzella.