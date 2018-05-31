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Corriere Fiorentino, aumento dell'ingaggio per il neo capitano Pezzella e contratto prolungato. Le cifre...

Come riportato stamane nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino la Fiorentina che aveva promesso il riscatto di Pezzella entro il 15 di Giugno versando i 9 milioni nelle casse del Betis Sivigli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 09:12
Corriere Fiorentino, aumento dell'ingaggio per il neo capitano Pezzella e contratto prolungato. Le cifre... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Come riportato stamane nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino la Fiorentina che aveva promesso il riscatto di Pezzella entro il 15 di Giugno versando i 9 milioni nelle casse del Betis Siviglia adesso, rinnoverà il contratto al neo capitano viola: dai 600.000 € annui si passerà al milione più bonus con il contratto prolungato fino al 2022. Si riparte dal capitano argentino, si riparte dal baluardo difensivo, si riparte da German Pezzella.

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