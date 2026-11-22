L'analisi Corriere fiorentino ammonisce: "Un mese fa dopo tre settimane la viola perse a Genova. Vietato ripetere l'errore"

Sarà un duello anche tra due realtà che hanno sposato in pieno l’idea della linea verde: il Monza ha la squadra più giovane della serie A, la Fiorentina la quarta

La questione rischia di sfociare nella retorica, ma la classifica parla per sé: per la Fiorentina è arrivato il momento della concretezza, del coraggio e, più in sintesi, dei punti. Lo ha ribadito Paolo Vanoli e lo sa tutta Firenze: inizia da domani, dalla trasferta di Monza, una serie di partite determinanti per indirizzare in un senso o nell’altro il campionato viola. Al momento infatti la classifica — con 9 punti dopo 11 giornate — fotografa una situazione in continuità con la scorsa stagione, con una squadra ancora alla ricerca di una strada per uscire dalle sabbie mobili. Le prestazioni, senz’altro in crescita tra la prima e la seconda sosta, da sole non bastano più: «Veniamo da un periodo positivo, e anche dentro le sconfitte abbiamo prodotto qualcosa di buono, ma ora è il momento di portare a casa punti», ha spiegato il tecnico.

Oggi la Fiorentina, dopo l’allenamento di rifinitura, partirà per Monza, e sarà una vigilia piena di risposte per quanto riguarda le condizioni di alcuni singoli. Ndour è rientrato in gruppo dopo aver lavorato a parte per un problema alla caviglia accusato con l’Under 21, mentre Njie, dopo una botta presa con la Svezia, è recuperato, ma solo la giornata odierna svelerà se per una maglia dal primo minuto o a gara in corso. Buone notizie sul fronte Atta: il giocatore è pronto per rientrare tra i convocati ma «essendo stato fuori a lungo il recupero di ritmo partita e minutaggio avverrà gradualmente«. Per quanto differenti siano le ambizioni e le linee con cui Monza e Fiorentina hanno costruito le rispettive rose, il presente dipinge l’incrocio di domani come un vero scontro diretto: la squadra di Juric ha del resto solo due punti in meno dei viola e le due formazioni vantano lo stesso numero di gol segnati (17) e subiti (25).

Sarà un duello anche tra due realtà che hanno sposato in pieno l’idea della linea verde: il Monza ha la squadra più giovane della serie A, la Fiorentina la quarta. Oltre a ciò i padroni di casa possono contare su Varela, nove gol in campionato. «Non è capocannoniere per caso», ha specificato Vanoli, elogiando la filosofia della squadra di Juric: «Sono ben organizzati e con un gioco molto verticale: dovremo essere bravi a velocizzare la manovra per sfruttare le nostre qualità».

La Fiorentina, che ha chiuso con 5 punti contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, è inoltre chiamata a dimostrare di aver imparato la lezione di ottobre. Dopo il break di tre settimane, infatti, la squadra subì una battuta d’arresto (2-1 dal Genoa) offrendo una delle peggiori frazioni di gioco della stagione. «Mentalmente una pausa così lunga è stata difficile da gestire per tutti. Se vogliamo fare uno step in più, però, dobbiamo sapere che la prima partita dopo la sosta è la più importante, e il timore c’è sempre, perché a volte i giovani non hanno la capacità di fare switch tra off e on, staccare e riattaccare come i campioni, e sta a me insegnarglielo: il gruppo ha voglia di portare in alto la Fiorentina». Sarà il campo a emettere il verdetto, con Monza come primo bivio di una delle fasi più delicate del campionato viola.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino.