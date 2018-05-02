Corriere Fiorentino, 35 goal su 50 arrivano dai nuovi acquisti. Simeone il migliore in Serie A
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino è Giovanni Simeone il giocatore che ha realizzato più reti cambiando maglia (13) inseguito da Lasagna e Zapata rispettivamente...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 09:33
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino è Giovanni Simeone il giocatore che ha realizzato più reti cambiando maglia (13) inseguito da Lasagna e Zapata rispettivamente a quota 12 e 11.
La Fiorentina quest'anno ha visto molti nuovi volti in maglia viola ed il dato è testimone: 35 dei 50 goal realizzati attualmente arrivano dai nuovi acquisti con Simeone e Veretout su tutti.