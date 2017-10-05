Corriere: Fiorentina Women's, altra impresa. Battuto il Fortuna, ora il ritorno...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, riferendosi alla Fiorentina Women's, parla di impresa viola. La Fiorentina Women’s sbaraglia il pronostico, vince (2-1) e diverte il pubblico del Franchi. Due g...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, riferendosi alla Fiorentina Women's, parla di impresa viola. La Fiorentina Women’s sbaraglia il pronostico, vince (2-1) e diverte il pubblico del Franchi. Due gol fatti, un rigore negato, un gol annullato, un palo: era difficile, fare meglio contro le danesi del Fortuna Hjørring, quinte nel ranking UEFA e con molta più esperienza in Champions. Per il passaggio dei sedicesimi la Fiorentina dovrà ripetersi anche al ritorno. L’appuntamento è fissato per mercoledì prossimo (ore 20) in Danimarca.