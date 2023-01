Corriere di Bologna, l’agente di Terzic ha chiesto la cessione alla Fiorentina

Aleksa Terzic in questa prima parte di stagione ha collezionato otto presenze. Il serbo è sempre partito dietro nelle gerarchie della fascia sinistra poiché davanti a lui si trova il capitano, Cristiano Biraghi. Nikola Kolarov, l’agente del calciatore, ha avuto un confronto la dirigenza viola nella giornata di ieri e ha chiesto la cessione nella finestra invernale per permettere a Terzic di mettersi in mostra e giocare con continuità. Le società più interessate al giocatore sono Bologna, Sampdoria e Lecce. Lo riporta Il Corriere di Bologna