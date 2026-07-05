Corriere dello Sport: "Volpato si propone alla Fiorentina. Intanto pronti gli arrivi di Koleosho e Thorstvedt"

I due calciatori sono prossimi a vestire la maglia viola. Volpato intanto esprime apprezzamenti per la Fiorentina e per il progetto.

A dispetto di una stagione molto complicata, la Fiorentina e il Viola Park sono tornati subito attrattivi, anzi forse lo sono stati sempre e da sempre, come ha avuto modo di dire Paratici di recente proprio sull'argomento del possibile minor appeal del club. La riprova l'avrebbe potuta dare solo il mercato e la sta dando: gli obiettivi di quest'inizio di trattative si stanno concretizzando (anche) per la preferenza espressa dal calciatore che entra nelle idee del direttore sportivo, non solo per l'offerta adeguata fatta al club proprietario del cartellino: pur avendo in testa il Brasile comprensibilmente in questo momento, Thorstvedt ha messo la Fiorentina in cima e aspetta buone notizie dai contatti tra la società di Commisso e il Sassuolo, mentre Koleosho ha tentennato un po' allettato dalla prospettiva di tornare al Paris Fc dopo i sei mesi dell'ultima Ligue 1, poi si è deciso e ha scelto Firenze. E adesso potrebbe aggiungersi Volpato.

LUNA PARK VIOLA. «La Fiorentina è una squadra top. Ha avuto un'annata piuttosto difficile, ma i calciatori ci sono e anche il Viola Park è il top. Il mister (Grosso, ndc) è andato lì, vediamo. Tanti motivi per sceglierla? Sì, quello sì, ma sono un giocatore del Sassuolo e penso a quello. Io andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto: di queste cose si occuperanno i miei agenti, mi fido di loro». Parole, senza musica ma con sorriso largo così, dell'esterno italo-australiano intercettate da Rai e diretta.it al termine della partita persa con l'Egitto, e nemmeno tanto di circostanza al di là della naturale e giustificata frase di chiusura per il doveroso rispetto nei confronti dei neroverdi. Però, tutto il resto rimane e serve a dare quanto meno enfasi e forza al gradimento della Fiorentina per Volpato e, con quelle parole, di Volpato alla Fiorentina. Perché non è un mistero che sia entrato subito nelle mire di Paratici nella ricerca degli esterni offensivi, priorità assoluta per soddisfare il 4-3-3 di Grosso in un ruolo totalmente scarico dentro al gruppo, ma ci voleva un rilancio che ora c'è: venti milioni chiede il Sassuolo, a quindici con i bonus c'è il punto d'incontro, ora un po' meno lontano se non forse addirittura (abbastanza) vicino con il favore appena espresso dall'attaccante classe 2003 per la squadra viola.

La settimana che entra difficilmente porterà novità in tal senso, fatto salva un'accelerazione improvvisa e decisa, eppure Volpato è da considerare in scia a Koleosho e Thorstvedt che viceversa per direzioni e modi differenti stanno facendo grandi passi verso Firenze: l'italo-americano andrà a breve a riempire la prima casella vuota degli attaccanti di fascia essendoci l'accordo con il Burnley per una cifra intorno agli undici milioni e, come detto, il via libera del diretto interessato, mentre il venerdì appena trascorso ha accorciato la distanza tra Fiorentina e Sassuolo per spostare il norvegese al Viola Park magari con l'inserimento di Sohm che faccia il percorso contrario. Infine, tornando agli esterni offensivi, a Paratici ne servono quattro (tre se riesce a riportare Solomon a Firenze con sconto dal Tottenham): il secondo si annuncia Volpato.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport