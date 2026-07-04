Corriere dello Sport: "Viery - Pongracic. E' questo il tandem difensivo su cui insisterà Grosso"

Il primo sarà a disposizione da subito, quando comincerà il lavoro sul campo. Il secondo raggiungerà il ritiro dopo un periodo di vacanze extra.

La Fiorentina del futuro parte da due colonne nate per giocare insieme. O almeno questa è l’idea della società e contestualmente del nuovo tecnico, Fabio Grosso. Da una parte un calciatore rodato, al terzo anno a Firenze, reduce comunque da un palcoscenico d’élite come quello Mondiale; dall’altra un classe 2005 pagato 15 milioni, bonus esclusi. Marin Pongracic e Viery, un destro e un sinistro, al centro della nuova Fiorentina.

L’obiettivo è avere almeno quattro centrali di livello (e il pacchetto viene completato da Pietro Comuzzo e Luca Ranieri) ma è questo il tandem su cui Grosso proverà a insistere. Non da subito, perché il croato, fresco di eliminazione cocente ai sedicesimi contro il Portogallo in un torneo in cui ha fatto le scarpe a uno come Gvardiol - da quando Dalic ha cambiato sistema passando alla linea difensiva a quattro il centrale viola si è preso i galloni da titolare sfoderando ottime prestazioni - godrà di un periodo extra di ferie e sarà a disposizione soltanto per la seconda parte del ritiro al Viola Park.

Ci dovrebbe essere sin da subito Viery, che dopo la firma è tornato in Brasile per risolvere le questioni burocratiche legate al visto ma sarà a disposizione per l’inizio del lavoro sul campo. Un croato e un brasiliano, la nuova coppia internazionale su cui porre le basi. Accanto a loro Ranieri e Comuzzo appunto, mentre per gli altri due centrali extra, Nicolas Valentini e Matias Moreno, si fa sempre più strada l’ipotesi di una nuova partenza.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport