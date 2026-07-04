Labaro Viola

Corriere dello Sport: "Viery - Pongracic. E' questo il tandem difensivo su cui insisterà Grosso"

Il primo sarà a disposizione da subito, quando comincerà il lavoro sul campo. Il secondo raggiungerà il ritiro dopo un periodo di vacanze extra.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2026 09:37
Corriere dello Sport: "Viery - Pongracic. E' questo il tandem difensivo su cui insisterà Grosso" -
Rassegna Stampa
Condividi

La Fiorentina del futuro parte da due colonne nate per giocare insieme. O almeno questa è l’idea della società e contestualmente del nuovo tecnico, Fabio Grosso. Da una parte un calciatore rodato, al terzo anno a Firenze, reduce comunque da un palcoscenico d’élite come quello Mondiale; dall’altra un classe 2005 pagato 15 milioni, bonus esclusi. Marin Pongracic e Viery, un destro e un sinistro, al centro della nuova Fiorentina.

L’obiettivo è avere almeno quattro centrali di livello (e il pacchetto viene completato da Pietro Comuzzo e Luca Ranieri) ma è questo il tandem su cui Grosso proverà a insistere. Non da subito, perché il croato, fresco di eliminazione cocente ai sedicesimi contro il Portogallo in un torneo in cui ha fatto le scarpe a uno come Gvardiol - da quando Dalic ha cambiato sistema passando alla linea difensiva a quattro il centrale viola si è preso i galloni da titolare sfoderando ottime prestazioni - godrà di un periodo extra di ferie e sarà a disposizione soltanto per la seconda parte del ritiro al Viola Park.

Ci dovrebbe essere sin da subito Viery, che dopo la firma è tornato in Brasile per risolvere le questioni burocratiche legate al visto ma sarà a disposizione per l’inizio del lavoro sul campo. Un croato e un brasiliano, la nuova coppia internazionale su cui porre le basi. Accanto a loro Ranieri e Comuzzo appunto, mentre per gli altri due centrali extra, Nicolas Valentini e Matias Moreno, si fa sempre più strada l’ipotesi di una nuova partenza.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok