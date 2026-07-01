Corriere dello Sport: "Viery difensore mancino di prima costruzione. Può fare coppia con Pongracic"

Arrivato in Italia il difensore classe 2005 brasiliano. Visite mediche svolte ieri pomeriggio, oggi la firma sul contratto e poi il ritorno in Brasile per risolvere la questione del visto.

FIRENZE - Il primo colpo del mercato estivo della Fiorentina si è presentato ieri pomeriggio a Firenze già con il kit d'allenamento della sua nuova squadra: si chiama Viery Fernandes Santos Lopes, tutti lo chiamano Viery. In Brasile si dice che il padre fosse un grande tifoso dell'Inter e dell'ex attaccante nerazzurro, ecco spiegato il nome. Saluti ai presenti e la prima frase in viola: «Molto felice di essere qui».

Quella di ieri è stata giornata di visite mediche: l'arrivo all'alba all'aeroporto di Roma Fiumicino, il trasferimento in Toscana, le prime foto. Poi appunto i test fisici, più lunga la questione burocratica da sistemare, tanto che l'annuncio ufficiale è slittato a oggi. Di fatto è tutto definito: col Gremio, che incasserà 15 milioni di euro più 2 eventuali di bonus, e col ragazzo, per lui pronto un contratto quinquennale, con scadenza quindi al 30 giugno 2031, a circa un milione di euro a stagione.



DOVE PUò GIOCARE. Centrale di stazza ma anche di impostazione, Viery nasce da esterno basso a sinistra. La Fiorentina cercava soprattutto un difensore mancino per la prima costruzione, visto che nel pacchetto di centrali a disposizione il solo Pongracic (destro) ha letture e qualità per impostare dal basso. Per questo il blitz degli uomini di Paratici, per anticipare le big europee e per dare subito a Grosso un rinforzo per la retroguardia che piace molto al nuovo tecnico viola. Il classe 2005 oggi formalizzerà il suo accordo, poi tornerà in Brasile per risolvere le ultime questioni legate al visto e successivamente farà ritorno in Italia, per essere a disposizione di Grosso già dal 7 luglio, giorno del raduno e dei primi test per tutta la rosa.

Nota a margine: dalle prime immagini di Viery si scorge una novità per la stagione 2026/27: il cambio sponsor, da Kappa a Joma. Per le maglie appuntamento al prossimo 6 luglio, con un evento ad hoc per presentare il kit del centenario.

LO riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport