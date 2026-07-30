Corriere dello Sport: "Velocità oltre i 34 km/h, può giocare sia a sinistra che centrale. Ecco chi è Valdepenas"

Il calciatore raggiungerà i compagni a Londra per poi andare in Austria per l'amichevole con il Real Madrid, per uno strano scherzo del destino.

I l sesto colpo del mercato viola ha il pedigree e le referenze da nobiltà del calcio. Si chiama Victor Valdepenas Talavera, è nato il 20 ottobre 2006 a Madrid ed è uno dei prodotti del fulgido vivaio dei blancos. Di fatto opzionato da diverse settimane, l'affare si è definito nelle ultime ore.

TUTTO FATTO. Operazione da 8 milioni di euro: questo il costo del cartellino del diciannovenne, che passa alla Fiorentina anche se il Real Madrid mantiene la 'prelazione' sui suoi sviluppi di carriera, nello specifico il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra (da esercitare entro le prossime tre stagioni). Modus operandi alla Nico Paz per il Real, che continuerà a osservare da vicino la crescita di una delle sue pianticelle più preziose. Negli ultimi giorni, dopo averlo valutato in ritiro, Mourinho ha dato il via libera alla cessione. E, per un paradossale scherzo del destino, il debutto dell'ex blanco potrebbe arrivare proprio contro la squadra del suo passato recentissimo (forse futuro?): ieri in tarda serata Valdepenas è arrivato a Firenze, oggi sosterrà le visite mediche, se tutto andrà bene raggiungerà subito la squadra a Londra, attesa dal trasferimento a Klagenfurt per la sfida di sabato con il Real (ore 18).

LA SCELTA. Valdepenas è un calciatore apprezzato sia da Grosso che soprattutto da Fabio Paratici: il ds lo segue da tempo e ha sfruttato i buoni rapporti con la Casa Blanca per fare suo un calciatore che da anni è considerato un predestinato: difensore moderno, alto e di struttura (188 centimetri) ma con una velocità strabiliante - picco registrato di 34 chilometri all'ora, un passo da record - tanto da originare un paragone scomodissimo con un altro mancino ex Real, Gareth Bale, 'Valde' ha appena assaggiato la prima squadra del Real, giocando soltanto 78 minuti nella scorsa stagione nella gara del Bernabeu contro l'Alaves. Per le caratteristiche uniche - struttura abbinata a velocità appunto - può giocare da esterno basso a sinistra ma anche come centrale ed è proprio per le sue qualità di jolly che la Fiorentina ha deciso di portarlo al Viola Park.

GLI ALTRI MOVIMENTI. Il mercoledi di casa viola ha fatto registrare anche alcune ufficialità in uscita: il prestito di Pietro Comuzzo al Torino (diritto di riscatto fissato a 20 milioni), ma anche la cessione a titolo definitivo di Luis Balbo (2006) allo Sturm Graz per 1,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita e il prestito all'Alcione Milano (Serie C) dell'ex capitano della Primavera Niccolò Trapani, mentre in entrata sfuma definitivamente Luca Koleosho, che ha scelto il Paris Fc.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport