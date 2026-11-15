L'analisi Corriere dello Sport: "Valdepenas non ha un sostituto. Paratici è alla ricerca di un terzino sinistro"

Joao Mario è adattato e Parisi ha tempi lunghi di recupero. La dirigenza si sta guardando intorno per trovare un nome

A cura di Redazione Labaroviola 15 novembre 2026 10:38

Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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