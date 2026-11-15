Corriere dello Sport: "Valdepenas non ha un sostituto. Paratici è alla ricerca di un terzino sinistro"
Joao Mario è adattato e Parisi ha tempi lunghi di recupero. La dirigenza si sta guardando intorno per trovare un nome
Tra le valutazioni della Fiorentina in vista della sessione invernale di calciomercato potrebbe rientrare anche la corsia destra difensiva. Attualmente, infatti, la rosa viola è sprovvista di un'alternativa naturale per il giovane Valdepeñas, costringendo lo staff tecnico ad adattare João Mário come unica soluzione d'emergenza.
Una lacuna nell'organico che a gennaio potrebbe portare la dirigenza a intervenire in modo mirato. Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sebbene il rientro dall'infortunio di Fabiano Parisi sia ormai vicino, il suo pieno recupero atletico richiederà comunque una gestione graduale. Per questo motivo, Fabio Paratici sarebbe già al lavoro per stilare una lista di possibili profili da monitorare. Si tratta ancora di idee in fase embrionale, destinate però a prendere una forma più concreta nelle prossime settimane.