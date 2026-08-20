Corriere dello Sport: "Torreira spinge per la Fiorentina che punta al diritto, il Gala chiede l'obbligo"
Le sue caratteristiche farebbero al caso di Grosso ma senza una cessione in mediana non se ne può fare nulla
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 09:20
Per quanto riguarda il centrocampo, in attesa di novità sul fronte Kristian Thorstvedt, la Fiorentina ipotizza il ritorno di Lucas Torreira. L’uruguaiano ha chiesto la cessione al Galatasaray e vuol tornare a Firenze. La Fiorentina d’altra parte deve prima liberare il centrocampo.
Le caratteristiche di Torreira farebbero al caso di Fabio Grosso, ma senza una cessione in mediana non se ne può fare nulla. In più i turchi pretendono l’obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina il diritto. L’entourage del giocatore spinge per portare a termine l’operazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.