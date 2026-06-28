Corriere dello Sport: "Thorstvedt vuole andarsene ma il Sassuolo frena. L'infortunio di Koné complica le cose"

La trattativa non sembra ancora decollare. Il Sassuolo potrebbe doverlo tenere per far fronte all'infortunio di Koné subito al mondiale.

ATTESA THORSTVEDT. L’altro profilo gradito a centrocampo è Kristian Thorstvedt, che negli ultimi giorni ha ribadito al Sassuolo di volersene andare. Il classe 1999, in scadenza di contratto tra un anno, avrebbe già una bozza d’intesa con la Fiorentina che non può affondare il colpo perché la società neroverde non ha ancora dato il via libera. Il brutto infortunio rimediato da Ismael Koné al Mondiale ha complicato tutto, quindi ci sarà da aspettare ancora.

Sicuramente il Sassuolo non scenderà a patti e valuta il cartellino di Thorstvedt almeno 15 milioni di euro nonostante l’accordo ormai solo annuale. Vedremo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport