Corriere dello Sport: "Thorstvedt, la prossima settimana sarà decisiva. Il calciatore vuole la Fiorentina"

Paratici punta ad inserire una contropartita tecnica che il Sassuolo gradisce, che in questo caso sarebbe Brescianini.

PUNTO THORSTVEDT. La terza via porta a Kristian Thorstvedt: che nelle prossime ore è atteso in Italia dopo le vacanze post-Mondiale. Una volta arrivato il centrocampista norvegese ribadirà alla dirigenza del Sassuolo la volontà di intraprendere un'altra avventura.

Il gradimento per la destinazione fiorentina è cosa ormai nota, così come la volontà dei neroverdi di inserire nell'operazione una contropartita a proprio favore (Brescianini in primis). Anche su questo fronte, in stallo negli ultimi giorni, la prossima settimana sarà decisiva. A fargli spazio lì in mezzo al campo Simon Sohm, ormai fuori dal progetto di Fabio Grosso e sempre più vicino al Venezia.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport

