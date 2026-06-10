Corriere dello Sport: "Thorstvedt ingaggio sostenibile ma il Sassuolo vuole 15 milioni"

Il norvegese vuole cambiare aria ma il Sassuolo non fa sconti

Kristian Thorstvedt ha attratto l’interesse della Fiorentina. Il centrocampista norvegese è uno dei profili preferiti da Fabio Grosso per il suo centrocampo. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che il giocatore guadagna circa 600 mila euro al Sassuolo, semmai la riflessione andrebbe fatta sul costo del cartellino. I neroverdi chiedono qualcosa come 15 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e la sua volontà di cambiare aria. Thorstvedt-Fiorentina è un’opzione da tenere d’occhio anche in ragione dei buoni uffici tra il suo entourage e Fabio Paratici. Peraltro il classe 1999 era un obiettivo viola già nell’estate 2024. Lo scrive il Corriere dello Sport.