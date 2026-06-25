Corriere dello Sport: "Thorstvedt continua a piacere. Sondaggio per Ekkelenkamp ma l'Udinese chiede 20 milioni"

La Fiorentina punta a rinforzare il centrocampo. Da non escludere, oltre a Thorstvedt ed Ekkelenkamp anche un nuovo assalto per Bernabè.

OCCHIO A THORSTVEDT . Altro profilo seguito con attenzione dalla Fiorentina è quello di Kristian Thortvedt. Il centrocampista classe 1999 piace tanto a Fabio Grosso, che ha chiesto alla società viola di farci un pensierino. Nelle ultime ore ci sono stati degli ulteriori contatti con i suoi agenti, che cercheranno di portarlo via dal Sassuolo. Il norvegese ha un accordo con i neroverdi che scadrà il prossimo anno, ciò nonostante il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. La sua volontà è quella di andarsene e tra l’altro sarebbe attratto dall’ipotesi di giocare a Firenze. È atteso un nuovo confronto tra i club.



L E ALTERNATIVE . Restano d’attualità alcuni nomi per cui la Fiorentina ha fatto una semplice richiesta d’informazioni, ma che piacciono per caratteristiche e duttilità. È il caso di Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese. Il centrocampista ha un contratto valido fino al giugno del 2029 e percepisce uno stipendio inferiore al milione netto a stagione. Il problema è che i friulani non intendono cederlo per meno di 20 milioni. Infine chissà che non torni in auge Adrián Bernabé del Parma, con il quale i viola trattarono a lungo l’estate scorsa senza però riuscire a raggiungere una quadra che soddisfacesse le parti in causa.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

