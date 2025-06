Corriere dello Sport svela: “Il 12 luglio inizia il ritiro della Fiorentina al Viola Park. Fissata l’amichevole con lo United”

Alla fine manca poco più di un mese all’inizio della nuova stagione per la Fiorentina, che è sì tanto, ma anche poco per le cose da fare se si considera che il club è alle prese con il non secondario problema della scelta del nuovo allenatore. Ricordato che il calendario della Serie A riserva su richiesta due trasferte (Cagliari e Torino) nelle prime due giornate per consentire ai lavori al Franchi di proseguire senza interruzioni fino a metà settembre (motivo per cui la partita in casa dei playoff 21-28 agosto di Conference potrebbe essere giocata lontana da Firenze, forse a Reggio Emilia nello stadio del Sassuolo), di cose ce ne sono già e altre se ne aggiungeranno in accordo col nuovo tecnico che arriverà.

Salvo variazioni, si comincia con il ritiro al Viola Park con ingressi scaglionati tra il 12 e il 14 luglio (lo scorso anno fu il 9), la prima uscita sarà come da tradizione contro la Primavera sempre al centro sportivo, poi via via altre 4-5 amichevoli con date e avversari da stabilire per avvicinare l’inizio di una mini-tournée in Inghilterra nella prima decade di agosto. Dove c’è già un super appuntamento fissato: sabato 9 all’Old Trafford con il Manchester United. Lo scrive il Corriere dello Sport.