Corriere dello Sport sulla probabile: " Sarà 4-2-3-1. Jimenez e Viery i terzini, in avanti più Beto di Pellegrino"

La probabile formazione che oggi alle 12.30 sfiderà il Napoli di Allegri. In mediana Fagioli sarà affiancato da Ndour, che avvicenderà Oulai.

FIRENZE - Vanoli schiererà una Fiorentina inedita con il 4-2-3-1. Tra le buone notizie c’è il recupero di Atta e Dragusin. Passando alla formazione, i pali saranno difesi come di consueto da De Gea che indosserà anche alla fascia da capitano. In difesa, spazio al ritorno di Jimenez che sostituirà Joao Mario sulla fascia destra, poi Dragusin e Ranieri centrali, mentre Viery prenderà il posto di Jimenez sulla corsia di sinistra. Il brasiliano svolgerà la funzione del terzino “bloccato” per equilibrare la progressione di Jimenez.

In mediana Fagioli sarà affiancato da Ndour, che avvicenderà Oulai nell’ottica di equilibrare il centrocampo. «Per vincere col Napoli servirà la partita perfetta - ha detto ieri il centrocampista ex Juve, fresco di convocazione in Nazionale -. Vanoli per me è stato determinante, mi ha parlato in modo diretto e motivato». A destra, sulla trequarti, si scalda il solito Mastantuono, al centro tornerà Atta, sulla sinistra è pronto Njie che sembra ancora una volta in vantaggio sul compagno di reparto Gonçalves. Là davanti si annuncia un ballottaggio tra Beto e Pellegrino: l’ex Everton potrebbe spuntarla sull’argentino per il quale, dopo le tante partite giocate, si starebbe prospettando un po’ di riposo. L’allenatore viola scioglierà oggi le riserve.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport