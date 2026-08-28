Corriere dello Sport sulla probabile: "Jimenez e Valdepeñas giocheranno. Oulai potrebbe partire dall'inizio"

Domani la Fiorentina riceverà il Frosinone al Franchi. Grosso modifica la squadra dopo la batosta dell'Olimpico. Oulai potrebbe partire dal 1' ma non è chiaro se al posto di Fagioli o con.

FIRENZE - Più della partita che vuole essere del riscatto dopo la (non) prestazione dell’Olimpico, più della ricerca dei tre punti che allontanino il ricordo della pesante sconfitta al debutto, più di qualsiasi discorso di classifica: Fiorentina-Frosinone di domani pomeriggio vale tutto, perché è il giorno del Centenario del club. E non c’è significato più grande.



NOVITÀ. E Grosso cambia qualcosa (qualcuno) negli undici di partenza che, insieme a quelli che entreranno, avranno il compito di far dimenticare la Roma e far trascorrere un pomeriggio di completa festa al Franchi tutto esaurito. Intanto, gli esterni di difesa: a destra Jimenez è in sorpasso su Joao Mario, mentre la fascia di sinistra sarà di Valdepeñas. Confermati Dragusin e Ranieri nel mezzo, anche a centrocampo ci si aspetta una novità, di nome Oulai, e bisogna capire chi tra Brescianini e Fagioli farà spazio all’ivoriano: logica vorrebbe il regista piacentino che non ha mai giocato contemporaneamente con l’ex Trabzonspor, però a volte bisogna andare oltre la logica se c’è da far coesistere la qualità. Infine, a proposito di conferme, con Kean via da Firenze e Zirkzee solo in arrivo (avrebbe del clamoroso se fosse in tempo utile), là davanti in attacco ci sarà ancora Pellegrino con Mastantuono e Atta a supporto nella versione riproposta del 4-3-2-1.



FESTA. Il Centenario, si diceva. La Fiesole ha annunciato una coreografia per domani. E dopo la partita ci sarà la festa, diciamo dalle 21.15 in poi, con uno spettacolo di luci, droni, effetti tecnologici che ripercorreranno la storia della Fiorentina dal 29 agosto 1926 ad oggi grazie a una serie di immagini ad alto contenuto spettacolare. Parleranno il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, e in conclusione sfilata “d’onore” per tutti gli ex calciatori e allenatori viola invitati e presenti allo stadio.

Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport