Corriere dello Sport sulla probabile: "Beto dal 1', si potrebbe rivedere Valdepenas. Spazio a Oulai e Gonçalves"

Vanoli cambierà diversi elementi dalla partita con il Venezia. Derby col Pisa in Coppa Italia domani, nel weekend arriva il Napoli al Franchi.

Vigilia di Coppa Italia in casa Fiorentina. In vista del derby contro il Pisa Paolo Vanoli sta pensando a una rotazione parziale degli uomini, cominciando dalla porta, con Oliver Christensen candidato a una maglia da titolare al posto di capitan David De Gea. Per il resto l'impostazione sarà la solita, difesa a quattro con la possibilità di rivedere Victor Valdepeñas a sinistra, a centrocampo torna a disposizione Christ Inao Oulai, che punta a una maglia da titolare. Davanti Vanoli ruoterà gli attaccanti in vista del doppio impegno casalingo: Beto favorito per il Pisa, con Mateo Pellegrino opzionato per il Napoli. La serata di coppa potrebbe essere poi quella del debutto dal 1' di Pedro Gonçalves: ancora indietro di condizione a causa di un'estate da separato in casa allo Sporting, il piano di Vanoli e del suo staff è quello di mettere minuti nelle gambe del portoghese, che punta a tornare al massimo della forma dopo la pausa nazionali tra fine settembre e inizio ottobre.

Per il resto dubbi sulla coppia centrali, con Marin Pongracic che potrebbe tornare titolare per dare un turno di riposo a Radu Dragusin.



L’AGENDA. La settimana a cui va incontro la Fiorentina rappresenta un'eccezione nella stagione viola: fuori dalle coppe europee, per la prima volta dopo quattro anni Luca Ranieri e soci giocheranno un numero limitato di sfide in stagione. Tre gare in otto giorni, Venezia, Pisa e Napoli, non capiteranno spesso, per questo Vanoli valuterà anche il minutaggio accumulato per adesso dai giocatori in rosa.