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Corriere dello Sport sulla probabile: "Beto dal 1', si potrebbe rivedere Valdepenas. Spazio a Oulai e Gonçalves"

Vanoli cambierà diversi elementi dalla partita con il Venezia. Derby col Pisa in Coppa Italia domani, nel weekend arriva il Napoli al Franchi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 09:51
Corriere dello Sport sulla probabile: "Beto dal 1', si potrebbe rivedere Valdepenas. Spazio a Oulai e Gonçalves" -
Rassegna Stampa
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Vigilia di Coppa Italia in casa Fiorentina. In vista del derby contro il Pisa Paolo Vanoli sta pensando a una rotazione parziale degli uomini, cominciando dalla porta, con Oliver Christensen candidato a una maglia da titolare al posto di capitan David De Gea. Per il resto l'impostazione sarà la solita, difesa a quattro con la possibilità di rivedere Victor Valdepeñas a sinistra, a centrocampo torna a disposizione Christ Inao Oulai, che punta a una maglia da titolare. Davanti Vanoli ruoterà gli attaccanti in vista del doppio impegno casalingo: Beto favorito per il Pisa, con Mateo Pellegrino opzionato per il Napoli. La serata di coppa potrebbe essere poi quella del debutto dal 1' di Pedro Gonçalves: ancora indietro di condizione a causa di un'estate da separato in casa allo Sporting, il piano di Vanoli e del suo staff è quello di mettere minuti nelle gambe del portoghese, che punta a tornare al massimo della forma dopo la pausa nazionali tra fine settembre e inizio ottobre.  
Per il resto dubbi sulla coppia centrali, con Marin Pongracic che potrebbe tornare titolare per dare un turno di riposo a Radu Dragusin.  
 
L’AGENDA. La settimana a cui va incontro la Fiorentina rappresenta un'eccezione nella stagione viola: fuori dalle coppe europee, per la prima volta dopo quattro anni Luca Ranieri e soci giocheranno un numero limitato di sfide in stagione. Tre gare in otto giorni, Venezia, Pisa e Napoli, non capiteranno spesso, per questo Vanoli valuterà anche il minutaggio accumulato per adesso dai giocatori in rosa.

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