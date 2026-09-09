Corriere dello Sport: "Subito pugno duro da parte di Vanoli: aumentati i carichi di lavoro e l'intensità"

Ieri doppia seduta al Viola Park per la Fiorentina

Ieri doppia seduta per la Fiorentina al Viola Park. La squadra affidata a Vanoli ha proseguito la preparazione del match di venerdì sera contro il Venezia, aumentando i carichi di lavoro e puntando in particolare sull’intensità. Subito pugno duro da parte del tecnico varesino, che ha intenzione di trasmettere la sua personalità a un gruppo caratterialmente fiacco. E nel più breve tempo possibile. Oggi è previsto un allenamento pomeridiano, all’insegna della concentrazione e della sete di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.