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Corriere dello Sport: "Subito pugno duro da parte di Vanoli: aumentati i carichi di lavoro e l'intensità"

Ieri doppia seduta al Viola Park per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2026 08:47
Corriere dello Sport: "Subito pugno duro da parte di Vanoli: aumentati i carichi di lavoro e l'intensità" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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Ieri doppia seduta per la Fiorentina al Viola Park. La squadra affidata a Vanoli ha proseguito la preparazione del match di venerdì sera contro il Venezia, aumentando i carichi di lavoro e puntando in particolare sull’intensità. Subito pugno duro da parte del tecnico varesino, che ha intenzione di trasmettere la sua personalità a un gruppo caratterialmente fiacco. E nel più breve tempo possibile. Oggi è previsto un allenamento pomeridiano, all’insegna della concentrazione e della sete di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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