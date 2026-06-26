Corriere dello Sport su Thorstvedt: "Il Sassuolo non è convinto di cederlo e sta prendendo tempo"

In stallo l'operazione Thorstvedt. Intanto la Fiorentina cerca di chiudere Koleosho, per una cifra vicina ai 10 milioni.

ENTRATE. Infine i movimenti in entrata. Le piste più calde portano a Luca Koleosho, Fabio Miretti e Kristian Thorstvedt. Il primo, esterno del Burnley, costa circa 10 milioni e sta riflettendo sul da farsi. Il secondo è in uscita dalla Juventus, che però chiede non meno di 14 milioni di euro, ragion per cui il Bologna si è defilato e la Fiorentina è tornata alla carica.

Nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo. Tante opzioni in ballo, che tuttavia non hanno portato a niente. Per questo è davvero arrivato il momento di spingere sull’acceleratore. E Viery sembra il primo segnale giusto.

