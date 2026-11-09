Il protagonista Corriere dello Sport su Pellegrino: "Ha seguito le orme del Re Leone, gol più veloce al Franchi alla Juve dal 1970"

Mateo Pellegrino entra nella storia del Franchi con una rete lampo contro la Juventus. Dopo il gol, l'esultanza con la mitraglia omaggia Batistuta

Chissà se l'aveva studiata la sera prima, se lo pensava da quando è arrivato a Firenze, o se l'ha promesso a Batistuta nel giorno dell'incontro. Fatto sta che al minuto quattro di Fiorentina-Juventus Mateo Pellegrino ha preso la DeLorean di Marty McFly e ci ha infilato tutti i quasi 23mila presenti al Franchi. Capocciata di testa sotto l'incrocio dopo 3 minuti e 32 secondi e una mitraglia dolcissima alla bandierina, omaggio al più grande argentino che abbia calpestato il prato del Franchi col giglio sul petto. È la rete più veloce realizzata dalla Fiorentina in Serie A da quella di Kean contro il Verona il 10 novembre 2024, nonché la prima segnata al Franchi entro 4 minuti contro la Juventus dal 22 marzo 1970: allora Giorgio Mariani timbrò dopo 2 minuti.

Un'illusione a inizio partita che riaccende l'entusiasmo di tutti; un salto indietro nel tempo di ventotto anni, forse di trentaquattro: nel '98 Batigol decideva un delicatissimo scontro per lo Scudetto contro i bianconeri; nel '92, sempre al Franchi, li puniva per la prima volta, scrollandosi di dosso tutte le critiche dei suoi primi mesi in Italia, quando qualcuno lo definiva un "Dertycia con i capelli". Il nove di Avellaneda ci aveva messo 7 minuti, in quel Fiorentina-Juventus, per prendersi l'amore del tifo fiorentino, Mateo ce ne ha messi meno.

Quattro i centri in campionato, 5 in totale aggiungendo anche quello al Pisa in Coppa Italia. Il centravanti titolare è lui e lo ha ribadito urlando forte al cielo del Franchi.

CABEZAZO. Era arrivato a Firenze - dopo peraltro non aver convinto la Juventus, che lo aveva cercato in estate - con la nomea di dominatore dei cieli grazie a uno score impressionante: 9 gol di testa in Serie A, nessuno come lui nei top 5 campionati europei. Una sentenza nel gioco aereo che il Franchi ha scoperto con qualche mese di ritardo: fino al cabezazo di ieri il classe 2001 non aveva mai segnato di testa. Non è un caso se il colpo di testa dell'argentino si sia stato sbloccato grazie a un piede educato come il destro di Gonçalves: suo l'angolo che spiove sulla fronte di Pellegrino, lasciato solo solo a fare quello che sa fare meglio; suo anche un altro traversone, sempre da sinistra, su cui l'ex Parma (che in maglia ducale aveva già segnato ai bianconeri di testa) si arrampica, vincendo il duello con Bremer ma girando alto.



LOTTA. Anche tanta lotta libera spalle alla porta e generosità in fase di ripiegamento: dopo il gol con “smitragliata” che esalta il popolo viola, la seconda ovazione se la prende al minuto venticinque, quando stoppa in un ripiegamento difensivo extra-large un cross di Kolo Muani proprio sotto la Fiesole. Poi tante sbuffate e rincorse in pressione. Ironia della sorte, l'unico colpo di testa che non gli riesce risulta decisivo: il salto abbozzato sull'angolo al 66’, con un movimento forse abortito per via di De Gea, che probabilmente chiama il pallone, porta al tocco sottomisura di Bremer. All'85' esce tra gli applausi dei presenti e si piazza al fianco di Vanoli per continuare a spronare i compagni anche da bordocampo. La Fiesole, con una coreografia imponente, chiedeva undici leoni. Lui, per un attimo, al minuto quattro, ha ricordato il Re leone.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport