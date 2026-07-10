Corriere dello Sport su Atta: "Spunta una clausola per diminuire la percentuale sulla rivendita"

Pagando la somma concordata, Paratici potrà ridurre la quota spettante all'Udinese per ridurre la clausola dal 30% al 10%

Fiorentina scatenata sul mercato. Paratici e Goretti hanno chiuso il secondo acquisto nel giro di quattro giorni: si tratta del centrocampista francese Arthur Atta. Nella notte tra mercoledì e giovedì i dirigenti viola hanno versato 25 milioni di parte fissa all'Udinese per il suo cartellino, a cui si aggiunge una parte variabile in bonus che farà quasi certamente di Atta il colpo più oneroso della storia viola. Ai friulani rimarrà il 30% sulla futura rivendita del calciatore. Una notizia improvvisa che ha intensificato l'euforia dei tifosi, già galvanizzati dall'arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham per 19 milioni complessivi – sempre che si attivi l'obbligo di riscatto legato alle presenze.

Accordo trovato sulla base di un contratto quinquennale da circa 1,3 milioni netti a stagione. La società viola ha inoltre pattuito con l'Udinese la possibilità di liquidare fino a due terzi della percentuale sulla rivendita entro dodici mesi, versando una cifra prestabilita: in pratica, pagando la somma concordata, Paratici potrà ridurre la quota spettante ai friulani dal 30% al solo 10%. Lo scrive il Corriere dello Sport.