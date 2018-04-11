Labaro Viola

Corriere Dello Sport - Stadio, Simeone vale 30 milioni. Per lui osservatori ad ogni partita. Con la Spal...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il Cholito Giovanni Simeone, ad oggi vale circa 30 milioni. Il talento argentino si starebbe riprendendo tante rivin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 09:00
Corriere Dello Sport - Stadio, Simeone vale 30 milioni. Per lui osservatori ad ogni partita. Con la Spal... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Rassegna Stampa
Simeone
Condividi

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il Cholito Giovanni Simeone, ad oggi vale circa 30 milioni. Il talento argentino si starebbe riprendendo tante rivincite dopo un periodo contornato da molte critiche.

Simeone ha cominciato nuovamente a segnare continuità e per lui ad ogni partita ci sono osservatori da tutto il mondo. Lotta, combatte e fa assist come un leone che ruggisce ad ogni pallone. Contro la Spal il figlio d'arte andrà a caccia del quarto goal consecutivo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok