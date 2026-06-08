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Corriere dello Sport: "Solomon può restare se il Tottenham accetta di abbassare il costo del riscatto"

Il nodo Solomon non è ancora sciolto. Intanto la Fiorentina si muove per esterni e centrali. Oltre a Volpato e Obert, piacciono anche Laurienté e Thorstvedt.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 09:45
Corriere dello Sport: "Solomon può restare se il Tottenham accetta di abbassare il costo del riscatto" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il mercato estivo inizierà ufficialmente il 29 giugno. Per quella data la Fiorentina dovrà avere le idee chiare, quanto meno sui primi giocatori a cui proporre di far parte del nuovo progetto. Ci sono delle priorità note: esterni offensivi e difensori. Per quanto riguarda la prima categoria, i dirigenti viola dovranno capire cosa succederà con Manor Solomon. Se il Tottenham accetterà di diminuire il costo del riscatto (10 milioni) l’israeliano resterà. Nel frattempo Fabio Grosso e la società si sono mossi per Cristian Volpato del Sassuolo. Servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo. Per quel ruolo piacciono anche Armand Laurienté (la richiesta è di 20-25 milioni) e Kristian Thorstvedt (in questo caso 10-15).  
 
LA DIFESA. L’altro settore da rinforzare urgentemente è la difesa, che perderà diversi pezzi. La Fiorentina può scandagliare il mercato estero, e in questo caso resiste il nome di Viery del Gremio seppure le cifre siano alte. I brasiliani hanno rifiutato la prima offerta dei viola da 12 milioni chiedendone 20. L’alternativa è Adam Obert del Cagliari, che parte da una base di 8-10 milioni. Sempre per il reparto arretrato sono in fase di valutazione due profili: l’ex viola Costantino Favasuli, oggi al Catanzaro e sulla cui rivendita la Fiorentina detiene il 50%, e Joao Mario della Juventus con cui è già stato fatto un sondaggio. Per il centrocampo infine occhio a Ismael Koné, sempre del Sassuolo, e Gustavo Sá del Famalicao.

Lo riporta il Corriere dello Sport

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