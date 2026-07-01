Corriere dello Sport: "Solomon ha fatto ritorno a Tottenham. Non pare esserci la volontà di discutere l'accordo"

A patto di clamorosi colpi di scena, Solomon non sarà un calciatore della Fiorentina. L'israeliano ha fatto ritorno al Tottenham, improbabile che i due club ridiscutano l'accordo.

FIRENZE - Niente nuove su Manor Solomon. Il classe 1999 israeliano ha fatto ritorno al Tottenham con cui la Fiorentina potrà eventualmente ridiscutere l'accordo, ma allo stato attuale non sembra essercene la volontà. I londinesi avevano chiesto 10 milioni per il riscatto del giocatore e tali sono rimasti. A questo punto la dirigenza viola dovrà rimboccarsi le maniche per garantire subito a Fabio Grosso un nuovo esterno d’attacco, partendo dal presupposto che Luca Koleosho è il preferito. Prima di tutto per un fatto di cifre - costa 10 milioni di euro - e poi per caratteristiche tecniche.



LE ALTERNATIVE. Questo non toglie che la Fiorentina si sia cautelata riempiendo la lista di nomi interessanti e diversi. Piacciono tanto Cristian Volpato e Armand Laurienté del Sassuolo, ma il prezzo è alto: per il primo servono più di 15 milioni, per il secondo più di 20. Sempre d'attualità la candidatura di Matteo Cancellieri della Lazio, che ha bisogno di vendere per fare mercato. E quale miglior modo per incassare se non quello di vendere un calciatore in scadenza nel 2027 e quindi in esubero? Costo: 7-8 milioni. Infine Filip Kostic, trentatreenne appena svincolatosi dalla Juventus. La Viola c'è.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport