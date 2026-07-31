Corriere dello Sport: "Sohm è ad un passo dal Venezia. Il calciatore guadagnerà 1.3 milioni all'anno"

Dopo Moreno anche Sohm si appresta a trasferirsi in laguna. Il centrocampista si accaserà al Venezia in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

FIRENZE - La Fiorentina sta lavorando a un’altra uscita: si tratta di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero ha trascorso gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Bologna, che però non lo ha riscattato. E ora è vicino al Venezia. I lagunari hanno appena concluso l’operazione Matias Moreno con il club viola, ma sono sono pronti a prelevare anche il classe 2001 in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo. Il club dei Commisso si libererebbe, così, di un ingaggio da 1,3 milioni di euro, al netto dei bonus. Ci siamo quasi.



LA SQUADRA. Per quanto riguarda il gruppo di Fabio Grosso, prosegue il ritiro in Inghilterra. Ieri i giocatori viola hanno sostenuto un’unica seduta al mattino dedicata allo scarico, visto che la sera prima c’era stata l’amichevole contro il Watford. Oggi il programma prevede un altro allenamento mattutino e poi la partenza per l’Austria, direzione Klagenfurt, dove domani Atta e compagni sfideranno il Real Madrid in amichevole. Dopodiché la Fiorentina farà ritorno a Firenze per ultimare la preparazione estiva affrontando il Deportivo La Coruña, prima dell’inizio ufficiale della stagione con la gara di Coppa Italia il 14 agosto.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport