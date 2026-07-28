Corriere dello Sport sicuro: "Thorstvedt può arrivare lo stesso. Ipotesi Brescianini contropartita tecnica"

La richiesta del Sassuolo è di 15 milioni, ma il calciatore è in scadenza e vuole la Fiorentina. Brescianini potrebbe sbloccare l'operazione.

La Fiorentina ha riaperto i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. La verità è che le parti non si erano mai perse di vista e, per quanto i viola abbiano definito altre operazioni onerose in mediana, hanno continuato a lavorare sul fronte Thorstvedt nell’ottica di limare le distanze. La volontà di Fabio Paratici è di portare a casa il centrocampista norvegese, motivo per cui nei prossimi giorni il ds proverà a spingere sull’acceleratore.

Il Sassuolo chiede almeno 15 milioni di euro ma sa bene che il giocatore vuole andarsene, quindi si sta convincendo ad accettare una contropartita tecnica per abbassare la pretesa economica. Il preferito è Marco Brescianini: sarebbe perfetto perché la Fiorentina ha anche bisogno di sfoltire la mediana.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport