Corriere dello Sport sicuro: "La Fiorentina sta accelerando per Koleosho. Si può chiudere per 10 milioni"

Il giornale di Ivan Zazzaroni riporta la notizia secondo cui la Fiorentina punta decisamente sull'esterno italiano. La retrocessione del Burnley potrebbe aiutare nella trattativa.

FIRENZE - La Fiorentina mette la freccia per Luca Koleosho. L’attaccante di proprietà del Burnley, di ritorno dal prestito al Paris FC, è un obiettivo concreto dei viola, tanto che proprio ieri il direttore sportivo Fabio Paratici ha confermato la sua stima nei confronti del classe 2004: «I giocatori bravi piacciono a tutti, Koleosho è un giocatore bravo». La dirigenza cercherà di ripopolare il comparto esterni, e il nome di Koleosho è in cima alla lista dei desideri per via della velocità, la tecnica e l’intelligenza tattica dimostrata negli anni.



L’OPERAZIONE. La retrocessione del Burnley potrebbe agevolare la trattativa coi viola, che per aggiudicarsi il giocatore della Nazionale italiana sanno di dover sborsare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L’attaccante è legato al Burnley da un contratto valido fino al giugno del 2029, anche se, come detto, sarà facile aspettarsi una sua cessione già in estate. La Fiorentina riflette, conscia di dover garantire a Fabio Grosso (almeno) un calciatore con le caratteristiche di Koleosho. E non è da escludere che nelle prossime settimane possa tentare l’affondo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport