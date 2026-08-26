Corriere dello Sport si interroga: "Ma davvero la Fiorentina può rinunciare a Kean?"

Roma-Fiorentina ha aumentato le perplessità di chi già le aveva

Insomma, scenario aperto e bello ampio, in cui nulla si può escludere: nemmeno la permanenza di Kean a Firenze. Quella sopra è la condizione principale, però poi rimangono valide tutte le altre che fanno da contorno vincolante a un’operazione di per sé articolata e difficile, e che può diventare una montagna da scalare a sei giorni dalla fine del mercato e con tanti incroci da trovare.

Quindi, non va scartato a priori che l’attaccante classe 2000 possa rimanere alla Fiorentina e nemmeno che il Como decida di dirottare le proprie attenzioni su un obiettivo differente, se alla fine i 35 milioni più 5 di bonus non dovessero ancora bastare alla società di Commisso perché convinta e determinata a mantenere il limite dei 40 milioni "subito" e magari 5 di bonus. O se “l’altro” club interessato (c'è) all'attaccante non affonda il colpo sull’eventuale ritiro del Como e, soprattutto, se a Firenze non trovano l’elemento giusto per il dopo Kean, Kean rimane dov’è. Già che ci siamo e al netto di dinamiche extra campo, Roma-Fiorentina ha aumentato le perplessità in chi già le aveva: ma davvero la squadra di Grosso può rinunciare a Moise Kean?

Le dinamiche fuori campo possono essere che il calciatore - come si racconta - ha l’accordo per andare da Fabregas a 5 milioni netti l'anno, o che la Fiorentina per tutta una serie di motivi aveva ed ha pensato di fare comunque a meno del suo centravanti da 25 gol nella prima stagione e da 9 la seconda in maglia viola. Ci stanno l'una e l'altra, ma la situazione si è un tantino ingarbugliata e al 26 agosto il rischio di districarla non nella maniera migliore è alto. E nonostante adesso ci sia l’offerta da 40 milioni compresi 5 di bonus, si sblocca solo se al Viola Park trovano e prendono uno forte come e più di Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.