L'analisi Corriere dello Sport senza mezzi termini: "Sconfitta pesante, sul banco degli imputati deve esserci anche Vanoli"

Secondo il giornale di Ivan Zazzaroni, a questo punto non è possibile puntare il dito solo contro la squadra, la riflessione deve esserci anche su Vanoli

Tre schiaffi in faccia e, a Monza, la Fiorentina ha rimediato la settima sconfitta in campionato, venendo scavalcata proprio dai brianzoli. Unica attenuante gli errori di Doveri, che ha lasciato correre un contatto (leggero) in area su Mastantuono, quando il risultato era ancora sull’1-0, ma che soprattutto ha ignorato un chiaro fallo di Mandas su Njie qualche secondo prima del terzo sigillo di Robinson. Per il resto, però, la Viola è stata inconsistente in attacco, riuscendo a essere pericolosa solo a risultato compromesso (allo scadere anche un palo di Beto) e con il Monza che aveva ormai allentato la tensione. Che differenza con Varela, autore di una doppietta - 11 reti in campionato, solo una in meno di Malen – e davvero micidiale dentro l’area di rigore, sostenuto da un Robinson scintillante, che, con le sue giocate, ha dato la svolta alla gara. Senza contare, poi, il debutto stagionale di Pessina, fondamentale in mezzo al campo. I veri disastri, però, li ha combinati la difesa della Fiorentina: bastano i numeri per mettere la retroguardia viola sul banco degli imputati. Sono addirittura 28, infatti, i gol incassati dopo 12 giornate: solo il Sassuolo, con 31, ha fatto peggio. E non vale certo come giustificazione l’infortunio che ha tolto dal campo già nel primo tempo Viery, sostituito da Ranieri. La verità è che quella di ieri è una sconfitta pesante, che stoppa il blando tentativo di risalita della Viola. Le colpe dei giocatori, senza anima e spirito, contestati anche dalla Curva in prtita e dopo il 90’, sono evidenti. Ma le riflessioni della dirigenza, a questo punto, non potranno non coinvolgere pure Vanoli.



MURO MONZA. Senza ritmo e intensità, il predominio territoriale è fine a sé stesso. E la Fiorentina, per quasi tutto il primo tempo, si è sistemata sulla trequarti offensiva, senza però riuscire a sfondare il muro del Monza. Non a caso le uniche conclusioni pericolose sono arrivate da fuori area, ma su tutte ha fatto buona guardia Thiam. Pellegrino è rimasto soffocato dalla marcatura di Goglichidze, che lo ha aggredito costantemente alle spalle. Pochi spunti anche da Gnonto (preferito a Njie) e da Mastantuono, che hanno continuato a toccare troppo il pallone, sempre incerti su quale tipo di giocata fare. Il Monza è rimasto ad aspettare per mezz’ora, poi ha cominciato a pungere in ripartenza, grazie alle iniziative di Robinson, abile a sfruttare gli spazi, assistito da Mangas, e a puntare l’uomo. Ed è esattamente così che la Fiorentina si è fatta sorprendere, ovvero da uno scambio tutto in verticale tra l’inglese e il portoghese. Il pallone, dentro l’area, ha pescato Varela, che in un attimo si è girato, calciando in porta: Oulai, in ripiegamento difensivo, si è completamente scomposto, finendo per colpire il pallone con la mano. Inevitabile il rigore, che lo stesso bomber biancorosso ha trasformato con freddezza.



VARELA MICIDIALE. Dopo l’intervallo, Vanoli ha lanciato Njie al posto di Goncalves, con l’intento di avere più rapidità e penetrazione. E, infatti, l’ex-Toro è stato subito pericoloso dentro l’area monzese, trovando però il corpo di Thiam sulla sua conclusione ravvicinata. È bastato scoprirsi, però, per prestare di nuovo il fianco alle folate dei padroni di casa, sempre ispirate da Robinson. Nuovamente perfetta la verticalizzazione per Pessina a sinistra e perfetto anche il traversone, ma il colpo di tacco di Varela, vanamente marcato da Ndour, è stato un magistrale colpo di biliardo. Il secondo cazzotto ha fatto vacillare la Fiorentina, che nel giro di pochi ha incassato pure il terzo, seppure macchiato dal fallo non fischiato su Njie. Anche in quel frangente, Robinson ha mostrato una cattiveria superiore rispetto a tutti gli uomini di Vanoli, avventandosi per primo e scaraventando violentemente in rete una respinta dentro l’area viola.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport