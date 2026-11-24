Moviola Corriere dello Sport sentenzia: "Gol del 3-0 da annullare, era fallo su Njie. Su Mastantuono possibile rigore"

Per il Corriere dello Sport il voto è 4.5, tante sviste, errori e comunque una tendenza che viene giudicata sbagliata a fischiare troppo poco

Se neanche quello che dovrebbe essere il decano dei nostri arbitri, Doveri, 269 gare in A, riesce a distinguere la differenza fra «soglia alta» e errore di valutazione chiaro, siamo messi malissimo. C’è un errore enorme nella sua partita (fallo evidente su Njie prima del 3-0), il contatto sul ginocchio sinistro di Mastantuono meritava altra considerazione. E Orsato che ha visto tutto dovrebbe essere soddisfatto? Mah...



ENORME

Sull’angolo battuto dal Monza, il cui sviluppo porterà al 3-0 (non c’è cambio di possesso, passano 16 secondi: l’APP c’è tutta), Mangas travolge Njie in maniera anche violenta, saltandogli addosso. La mania di non fischiare nulla (e Doveri in questa tentazione cade spesso e volentieri, a sproposito) porta a lasciar correre, sbagliando: era fallo e punizione.



QUASI RIGORE

In area del Monza, Mastantuono anticipa l’intervento di Kouadio che finisce per toccarlo sul ginocchio sinistro: non è un calcio pieno (gli sarebbe saltata la rotula), ma anche un contatto in area potrebbe creare ostacolo all’avversario.



NETTO

Normale amministrazione, tanto era evidente, il rigore assegnato al Monza: sul tiro di Varela, Inao ha il braccio destro larghissimo, parallelo al terreno.

VAR: Volpi5

Un altro caduto per la causa di Orsato.

Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport