Corriere dello Sport: "Seduta differenziata per Atta. Non è sicuro che ci sarà contro il Napoli"

E' stato tenuto fuori precauzionalmente in Coppa Italia, ma non è detto che ci sarà nella sfida ai partenopei. Si valuterà nei prossimi giorni.

FIRENZE - Allenamento di scarico per la Fiorentina, che ieri pomeriggio è tornata al Viola Park per recuperare le energie dopo le fatiche accumulate nella gara di Coppa Italia contro il Pisa. Una seduta dedicata soprattutto al recupero, con lo staff viola che ha monitorato attentamente le condizioni dei giocatori acciaccati. Non preoccupa Radu Dragusin, costretto a lasciare il campo all'intervallo per un problema fisico. Il difensore rumeno ha accusato un leggero affaticamento muscolare che, dalle prime analisi, non sembra essere di particolare entità.



NOVITÀ IN ARRIVO. Le sue condizioni verranno valutate più approfonditamente nella giornata di oggi, quando saranno possibili indicazioni più precise sul suo conto. Le sensazioni iniziali sembrano quindi ridimensionate e, in casa viola, filtra un certo ottimismo in vista della gara di domenica contro il Napoli. L'obiettivo dello staff sarà capire se Dragusin potrà tornare a lavorare regolarmente con il gruppo e mettersi a disposizione di Vanoli per la sfida del Franchi.



LA GESTIONE DI ATTA. Seduta differenziata, invece, per Arthur Atta, che aveva saltato la sfida di martedì sera proprio per gestire al meglio le energie fisiche. Il centrocampista sta proseguendo il lavoro personalizzato e punta a recuperare la condizione necessaria per essere in campo domenica all'ora di pranzo. La Fiorentina avrà ancora qualche giorno per valutarne i progressi e decidere se potrà rientrare fra i convocati per l'appuntamento di campionato.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport