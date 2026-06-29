Corriere dello Sport: "Se non dovessero arrivare offerte, Dodô firmerà un rinnovo annuale con la Fiorentina"
La cessione di Dodô è una delle prime in lista per Paratici, ma le offerte stentano ad arrivare. Per Inter e Napoli il terzino è un'alternativa.
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2026 09:52
FIRENZE - (n.s.) Tra le prime cessioni che la Fiorentina spera di ultimare c’è quella di Dodô (in scadenza nel 2027, la società chiede circa 15 milioni). Se entro fine estate non dovesse consumarsi il divorzio, le parti sono già d’accordo di trovare un’intesa per il rinnovo almeno annuale.
Un gentlemen agreement che permetta di evitare spiacevoli tensioni. In corsa per sostituirlo ci sono Norton-Cuffy del Genoa, Belghali del Verona e Favasuli del Catanzaro (la Viola ha il 50% sulla sua rivendita).
Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport