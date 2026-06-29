Corriere dello Sport: "Se non dovessero arrivare offerte, Dodô firmerà un rinnovo annuale con la Fiorentina"

La cessione di Dodô è una delle prime in lista per Paratici, ma le offerte stentano ad arrivare. Per Inter e Napoli il terzino è un'alternativa.

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2026 09:52

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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