Corriere dello Sport: "Se Dodò non verrà ceduto entro agosto, è pronto il rinnovo annuale"

La Fiorentina spera di venderlo a giugno per circa 15 milioni

La ricerca di un terzino è legata agli addii, prossimi, degli attuali esterni. Come Dodo, che la Fiorentina spererebbe di cedere già a giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. La sua valutazione nonostante il contratto in scadenza nel 2027 è di almeno 15 milioni. Se il divorzio col brasiliano non si consumerà entro la fine di agosto, è già pronto il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement mirato a evitare tensioni reciproche. Ai saluti anche Robin Gosens, messo sul mercato, e Niccolò Fortini, in scadenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.