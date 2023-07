Corriere dello Sport scrive: “Per la Fiorentina l’alternativa a Hjulmand è Demirbay, costa 3 volte meno”

Come scrive il Corriere dello Sport, il primo obiettivo del mercato della Fiorentina per il dopo Amrabat è Hjulmand ma c’è anche un piano per la Fiorentina, si tratta di Demirbay: altre caratteristiche rispetto a Hjulmand, come si conviene ad un vero piano alternativo rivolto a integrare e migliorare ciò che viene a mancare. Intanto, è mancino, poi rispetto al capitano del Lecce il trentenne centrocampista del Bayer Leverkusen ha molto più sviluppato il senso dell’impostazione del gioco in verticale, magari dopo aver recuperato il pallone in prima persona o, meglio ancora, subito dopo aver ricevuto il passaggio dal compagno che l’aveva fatto. Non a caso, se la cava più che bene anche da trequartista e questo è un valore aggiunto nel 4-2-3-1 di Italiano. La scadenza 2024 sul contratto con la squadra delle “Aspirine” porta con sé poi un’altra condizione favorevole: costa meno di un terzo rispetto a Hjulmand, ma lo sforzo che la Fiorentina ha in mente è per il danese. Acquisto fondamentale se va via Amrabat.

IKONE PUO ANDARE, ORSOLINI PUO ARRIVARE